Певно, вам вже доводилося чути про те, що чимало мікробів можна відшукати на дверних ручках, вимикачах світла та навіть на мобільних телефонах, якими ми користуємося надзвичайно часто. Та існує ще кілька несподіваних точок, де вони можуть накопичуватися, і на них точно потрібно звернути увагу.

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Багаторазові сумки для продуктів

Звісно, використання багаторазової сумки для продуктів – це перш за все турбота про екологію. Втім, мікроби їх не оминають, і проблема точно не лише у упакуванні м'яса чи риби, що можуть підтікати.

Такі сумки збирають мікроби тоді, коли ви кидаєте їх у візок чи на касові конвеєри, а також, коли ви використовуєте їх із іншою метою – наприклад, щоб носити спортивний одяг чи взуття.

Втім, цю проблему легко вирішити – використовуйте полотняні чи бавовняні шопери та регулярно періть її у гарячій воді.



На шоперах може бути досить багато бактерій / Фото Pexels

Пилососи

Здавалося би, пилососи мають прибирати бруд із вашого дому, проте самі вони також можуть стати місцем, де накопичується чимало мікробів. Річ у тім, що килими, які ми зазвичай і прибираємо за допомогою порохотяга, збирають у шість разів більше бруду, ніж інші поверхні, тож принаймні половина насадок для пилососів, на жаль, мають позитивний результат на фекальні бактерії та інші шкідливі мікроби.

Втім, і з цим також можна поборотися. Для цього варто використовувати спрей для дезінфекції, і так ви можете очищати нижню частину насадки пилососа після кожного його використання.

Душові штори

Так, на ваших фіранках для душу дуже швидко розмножуються вологолюбні бактерії, і навіть, якщо ваша шторка для душу виглядає бездоганно чистою, це не значить, що на ній немає мікробів. Харчуються ці мікроби мильною піною, що постійно залишається у душі, тож те, що вам справді потрібно робити під час прибирання – це ретельно вимивати її з усіх поверхонь, і в тому числі і з шторки.

Ви можете мити шторку не тільки вручну, але і кидати її на прання у пральну машину з використанням щадного режиму. Після цього повішайте її назад до ванної кімнати до повного просихання.

Банки для спецій

Скоріш за все, ви ніколи навіть не думали про те, що шкідливі бактерії можуть опинитися і там! Втім, усі ці банки, що зберігаються на зовсім невеликій відстані від плити, звісно ж, зазнають впливу від бризок і забруднення.

Тож, скоріш за все, ваші банки містять на собі чимало мікробів – навіть якщо вони заховані у шафі. Впоратися із проблемою не надто складно – просто раз на тиждень не забувайте протирати банки за допомогою засобу для дезінфекції.



Банки для спецій теж потрібно протирати / Фото Pexels

Офісні крісла

Може здатися, що найбрудніше місце на усьому робочому столі – це комп'ютерна мишка, проте насправді це ваш стілець. Підлокітники офісних крісел містять у 12 разів більше мікробів – на цих поверхнях також можуть накопичуватися і пил та залишки їжі.

Для того, щоб уникнути впливу, візьміть собі за правило кожен день починати із протирання цих поверхонь вологою серветкою.