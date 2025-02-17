Ніколи не ховайте тут гроші: найгірші місця, що притягують бідність та лихо

Гроші дуже люблять порядок – тож і до місця, де ви їх зберігаєте, потрібно поставитися з неабиякою увагою. В такому випадку вони будуть множитися, а якщо схованку підібрати погану – витікатимуть, як крізь пальці.

Є місця, де езотерики категорично не радять зберігати гроші, повідомляє 24 Канал. Ці популярні схованки у домі начебто можуть забрати ваш фінансовий успіх та накликати на дім бідність.

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Біля дверей

Гроші ніколи не можна зберігати біля дверей – а особливо на виході з дому чи у ящиках, що розташовані біля вхідних дверей. Вважається, що з такого місця вони будуть начебто виходити з родини і нести негатив – у місцях біля виходу їм дуже некомфортно.

У скляній банці

У банці гроші, скоріш за все, помнуться – а через це почнуть накопичувати негативну енергію. І там вони також не "дихають" – а значить, не можуть примножувати ваш успіх, а тільки забиратимуть вашу енергію.

Коли ви дістанете їх з банки, такі гроші не матимуть сили – нові потоки завдяки цим купюрам до вас вже не притягнуться.



Класти гроші у банку не варто / Фото Pexels

У шкарпетках

Ця схованка може здатися дуже вдалою на перший погляд, але насправді в такому місці гроші можуть начебто "піти" з дому. Окрім того, у шкарпетках вони також будуть зім'ятими, а гроші такого не люблять. Зберігати їх потрібно у розправленому, рівному вигляді – тільки так вони принесуть вам удачу.

В аптечці

Зберігати гроші серед ліків не можна – так на них перейде енергетика хвороби, і всі гроші, що ви будете класти у таку схованку, можуть піти на лікування. Окрім того, вони концентрують негативну енергетику в домі та перекривають фінансові потоки.

Під матрацом

Ніколи не зберігайте гроші під спальним матрацом чи поряд з ліжком. Ці місця – для відпочинку, і гроші, як і ви, робитимуть те саме. Там вони припинять працювати на нас, і змусити їх поворушитися і притягнути до вас фінансовий успіх буде дуже складно.