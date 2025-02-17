Никогда не прячьте здесь деньги: худшие места, притягивающие бедность и беду

Деньги очень любят порядок – поэтому и к месту, где вы их храните, нужно отнестись с большим вниманием. В таком случае они будут множиться, а если тайник подобрать плохой – будут утекать, как сквозь пальцы.

Есть места, где эзотерики категорически не советуют хранить деньги, сообщает 24 Канал. Эти популярные тайники в доме якобы могут забрать ваш финансовый успех и навлечь на дом бедность.

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Возле двери

Деньги никогда нельзя хранить у дверей – а особенно на выходе из дома или в ящиках, расположенных у входной двери. Считается, что с такого места они будут как будто выходить из семьи и нести негатив – в местах у выхода им очень некомфортно.

В стеклянной банке

В банке деньги, скорее всего, помнутся – а из-за этого начнут накапливать негативную энергию. И там они также не "дышат" – а значит, не могут приумножать ваш успех, а только будут забирать вашу энергию.

Когда вы достанете их из банки, такие деньги не будут иметь силы – новые потоки благодаря этим купюрам к вам уже не притянутся.



Класть деньги в банку не стоит / Фото Pexels

В носках

Этот тайник может показаться очень удачным на первый взгляд, но на самом деле в таком месте деньги могут как бы "уйти" из дома. Кроме того, в носках они также будут смятыми, а деньги такого не любят. Хранить их нужно в расправленном, ровном виде – только так они принесут вам удачу.

В аптечке

Хранить деньги среди лекарств нельзя – так на них перейдет энергетика болезни, и все деньги, что вы будете класть в такой тайник, могут пойти на лечение. Кроме того, они концентрируют негативную энергетику в доме и перекрывают финансовые потоки.

Под матрасом

Никогда не храните деньги под спальным матрасом или рядом с кроватью. Эти места – для отдыха, и деньги, как и вы, будут делать то же самое. Там они прекратят работать на нас, и заставить их пошевелиться и привлечь к вам финансовый успех будет очень сложно.