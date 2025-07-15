В цих 3 місцях не можна зберігати гроші: притягнете злидні

Чимало людей зберігають гроші у себе вдома, підшукуючи для цього зручні та безпечні місця. Втім, згідно з прикметами, далеко не повсюди можна ховати купюри.

Виявляється, далеко не повсюди в домі можна ховати гроші – адже це може притягнути злидні до їхнього власника, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво Притягують безшлюбність: ці квіти нізащо не можна тримати вдома

Книжки

Коли люди обирають місця для своїх грошей, дуже часто як надійну схованку обирають книги, і банкноти кладуть прямо поміж сторінок. Попри те, що місце може видаватися безпечним та вдалим, прикмети стверджують, що класти туди свої заощадження не варто.

Виявляється, така схованка може призвести до непередбачуваних значних витрат – особливо якщо у книзі описуються трагічні події.



Не можна ховати гроші у книгах / Фото Pexels

Матрац

Ховати гроші під матрац – це одна з найгірших ідей, адже гроші, навіть заховані в домі, мають працювати на вас. А матрац – це місце для відпочинку та сну, і це значить, що і ваші фінанси почнуть "відпочивати". Дуже важко буде накопичити та вдало витратити гроші, що зберігаються у такому місці.

До слова, раніше ми вже розповідали, що потрібно покласти під подушку для того, аби притягнути до себе удачу та великі гроші.

Місце біля вхідних дверей

Не варто обирати за сховок для грошей також будь-яке місце неподалік від вхідних дверей. Перш за все, це не дуже безпечно; по-друге, тоді ваші гроші будуть дуже легко приходити й йти – і їх не вийде накопичити як слід.

Деякі езотерики також вірять, що це може спровокувати фінансові труднощі.