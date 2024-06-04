М'ята – це неймовірна трава, яка точно вартує того, щоб вирощувати її у себе в саду. І аромат рослини дуже різкий та свіжий, і завдяки цьому вона може відлякувати шкідників та захищати сад від жуків та гризунів. Але садити її потрібно у правильно обраних місцях.

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Де можна вирощувати м'яту

М'ята – це досить проста у вирощування рослина, і іноді – навіть надто проста. Річ у тому, що при неправильній посадці рослина стає досить агресивною та починає захоплювати сад. Коріння може поширитися по всьому ґрунту і м'ята навіть починає затіняти інші рослини та завдає їм шкоди.

Найкраще відразу знати, які рослини досить витривалі, щоб м'яту можна було садити поряд із ними. Цю рослину потрібно садити там, де вона не завдасть шкоди сусідам, а натомість принесе користь і відлякає шкідників.

Буряк

Досить несподіване сусідство, але на диво корисне. Запах м'яти допомагає відлякувати різних комах, які атакують листя буряка та сам плід. Окрім того, листя м'яти буде також охолоджувати ґрунт, а це буде корисно для буряка у жарку погоду.



М'яту можна вирощувати біля буряків / Фото Pexels

Цибуля, броколі, помідори

Ось ще три чудові сусіди для м'яти. Ці рослини досить сильні, щоб м'ята не зашкодила їм своїми коренями, натомість її запах буде відлякувати усіх неприємних комах. Також можна садити м'яту і біля квасолі.

Натомість є і рослини, біля яких м'яту не можна садити у жодному разі. Зокрема, не варто її висаджувати поряд із іншими травами, такими як:

орегано;

петрушка;

розмарин.

Ще один варіант вирощувати м'яту, щоб вона точно не зашкодила жодній рослині – це в горщику.