Кліщі активізовуються на початку весни й до пізньої осені становлять небезпеку для людей та тварин, пише 24 Канал з посиланням на Fajny ogrod.

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Більшість нас обережно ходять в ліс, аби вберегтися від кліщів, одягаючи захисний одяг, оскільки ці паразити переносять хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт та бабезіоз. Щоб зрозуміти, чи є ризик натрапити на кліща у своєму саду, розповімо де вони люблять ховатися.

Де живуть кліщі в саду

Кліщі люблять ховатися в кущах та папороті, оскільки там вони швидко розмножуються. Паразити люблять високу траву, густий плющ й тую. Окрім того, кліщі люблять бути на гілках ожини, бузини чи ліщини. Всі ці кущі та дерева утримують вологу, яка дуже необхідна паразитам.

Названо рослини, де люблять перебувати кліщі
Названо рослини, де люблять перебувати кліщі / Фото Pexels

Щоб не натрапити на кліщів у власному саду, потрібно дотримуватися правильного догляду за рослинами. Для того, щоб не допустити високої трави, треба регулярно косити газон, проріджувати зарослі кущі, а папороть висаджувати подалі від місць перебування людей.

Додамо, кліщі є небезпечними паразитами! У нашому матеріалі ми назвали 5 порад, які допоможуть вберегтися від кліщів.

Після прогулянки тварин, візьміть за звичку їх оглядати, оскільки вони можуть занести в кліща в будинок на шерсті.