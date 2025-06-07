У саду може кишіти кліщами: список рослин, які люблять паразити

Ми боїмося кліщів у лісах та парках, втім дедалі частіше вони зустрічаються навіть на приватних ділянках та в саду. Виявляється, що ризик появи кліщів у власному саду може зрости, якщо в ньому ростуть рослини, які приваблюють комах.

Кліщі активізовуються на початку весни й до пізньої осені становлять небезпеку для людей та тварин, пише 24 Канал з посиланням на Fajny ogrod.

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Більшість нас обережно ходять в ліс, аби вберегтися від кліщів, одягаючи захисний одяг, оскільки ці паразити переносять хворобу Лайма, кліщовий енцефаліт та бабезіоз. Щоб зрозуміти, чи є ризик натрапити на кліща у своєму саду, розповімо де вони люблять ховатися.

Де живуть кліщі в саду

Кліщі люблять ховатися в кущах та папороті, оскільки там вони швидко розмножуються. Паразити люблять високу траву, густий плющ й тую. Окрім того, кліщі люблять бути на гілках ожини, бузини чи ліщини. Всі ці кущі та дерева утримують вологу, яка дуже необхідна паразитам.



Названо рослини, де люблять перебувати кліщі / Фото Pexels

Щоб не натрапити на кліщів у власному саду, потрібно дотримуватися правильного догляду за рослинами. Для того, щоб не допустити високої трави, треба регулярно косити газон, проріджувати зарослі кущі, а папороть висаджувати подалі від місць перебування людей.

Додамо, кліщі є небезпечними паразитами! У нашому матеріалі ми назвали 5 порад, які допоможуть вберегтися від кліщів.

Після прогулянки тварин, візьміть за звичку їх оглядати, оскільки вони можуть занести в кліща в будинок на шерсті.