В саду может кишеть клещами: список растений, которые любят паразиты

Мы боимся клещей в лесах и парках, впрочем все чаще они встречаются даже на частных участках и в саду. Оказывается, что риск появления клещей в собственном саду может возрасти, если в нем растут растения, которые привлекают насекомых.

Клещи активизируются в начале весны и до поздней осени представляют опасность для людей и животных, пишет 24 Канал.

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Большинство нас осторожно ходят в лес, чтобы уберечься от клещей, одевая защитную одежду, поскольку эти паразиты переносят болезнь Лайма, клещевой энцефалит и бабезиоз. Чтобы понять, есть ли риск наткнуться на клеща в своем саду, расскажем где они любят прятаться.

Где живут клещи в саду

Клещи любят прятаться в кустах и папоротниках, поскольку там они быстро размножаются. Паразиты любят высокую траву, густой плющ и тую. Кроме того, клещи любят быть на ветвях ежевики, бузины или орешника. Все эти кусты и деревья удерживают влагу, которая очень необходима паразитам.



Названы растения, где любят находиться клещи / Фото Pexels

Чтобы не наткнуться на клещей в собственном саду, нужно придерживаться правильного ухода за растениями. Для того, чтобы не допустить высокой травы, надо регулярно косить газон, прореживать заросшие кусты, а папоротник высаживать подальше от мест пребывания людей.

Добавим, клещи являются опасными паразитами! В нашем материале мы назвали 5 советов, которые помогут уберечься от клещей.

После прогулки животных, возьмите за привычку их осматривать, поскольку они могут занести в клеща в дом на шерсти.