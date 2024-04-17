4 місця, де не можна використовувати оцет: він може нашкодити

Білий оцет може стати незамінним помічником у багатьох ситуаціях. Та є випадки і місця у вашому домі, де його використовувати все ж не варто.

Білий оцет – це дуже корисна рідина під час прибирання. Та 4 місця у вашому домі чистити ним категорично заборонено. Цей природний очисний розчин може нашкодити і зіпсувати речі, якщо використовувати його у нерекомендованих місцях.

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Дзеркала

Попри те, що деякі ентузіасти люблять мити скло білим оцтом, насправді з дзеркалами його використовувати не варто. Річ у тому, що оцет насправді може проникати на підкладку дзеркала, де воно блищить.

Так ви зіпсуєте річ, і з часом вам доведеться замінити дзеркало, адже воно вже просто не виконуватиме свою функцію так добре, як раніше.

Пральні машини

Звісно, у вас може виникнути спокуса використати природний засіб для того, щоб почистити цей побутовий прилад, та це може бути далеко не найбільш вдалою ідеєю. Оцет і справді може допомогти із накопиченнями бруду та стійкими неприємними запахами, проте у пральній машині він може і завдати шкоди.

Через гумові ущільнювачі та шланги використовувати його у пральній машині суворо заборонено.



Пральні машини не можна чистити оцтом / Фото Pexels

Посудомийна машина

Як і у випадку із пральною машиною, використання оцту у посудомийці може призвести до послаблення гумових компонентів. І насправді у цьому випадку білий оцет взагалі не принесе вам користі.

Набагато краще буде скористатися спеціальними засобами для чищення посудомийних машин. Вони розроблені саме так, щоб почистити її і водночас не пошкодити важливі елементи.

Мармурові і кам'яні стільниці

Стільниці з таких матеріалів останніми роками набули шаленої популярності, та чистити їх за допомогою білого оцту не можна. Він може зробити природний камінь більш тьмяним, і згодом він втратить блиск і зрештою може пошкодитися.

У цьому випадку краще скористатися м'яким мийним засобом.