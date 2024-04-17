Досвідчені городники знають, що певні культури треба садити на тих грядках, де раніше росли інші рослини. Це робиться для того, щоб змінити покращити ріст цьогорічного овоча.

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Де треба садити кабачки

Садіть кабачки в тих місцях, де раніше росла морква, капуста, картопля, буряк, цибуля, зелень та кукурудза. Не садіть кабачок в тому місці, де він ріс минулого року.

Важливо обрати сонячну ділянку, бо кабачки люблять освітлюваність. Також овочі добре ростуть в чорноземі, а от кислого ґрунту вони не люблять.

Коли треба садити кабачки

Час посіву кабачків залежить від погодних умов. Орієнтуйтеся на температуру повітря. Сіяти їх у відкритий ґрунт треба тоді, коли температура повітря прогріється до 13 – 14 °С тепла, а вночі не опускатиметься нижче 8°С.

Городники рекомендують за тиждень до посіву накрити кабачки агроволокном, щоб земля нагрілася. Посіви також можете накрити плівкою до тих пір, поки не з’являться сходи.

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Садити кабачки треба тоді, коли потепліє / Фото Pexels

Як садити кабачки у відкритий ґрунт

Розпушіть грядку перед посівом на 10 сантиметрів. Насіння кабачків перед посівом замочіть на кілька годин у відстояній воді. Саджайте їх у лунки глибиною 3 сантиметри, через кожних 50 сантиметрів. У лунку кладіть не одну, а 2 чи 3 насінини, щоб мати гарантію, що одна з них гарантовано зійде. Після того, як саджанець зійде, непотрібні зможете прорідити.

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Як доглядати за кабачками після посіву

Кабачки треба поливати один раз на 10 днів. Важливо лише, аби не було надлишку вологи, тому підливайте лише тоді, коли буде підсихати верхній шар ґрунту.

Вода для поливу має бути відстояна та прогрітою до 22 °С. Попередньо можна потримати її на сонці.

Щоб кабачки краще росли, спробуйте залучити комах-запилювачів простим методом. Для цього між рядками поставте ємності з розчином меду – 1 чайна ложка на склянку води. Також можна між рядами посадити чорнобривці, які приваблюють бджіл та захистять кабачки від шкідників.