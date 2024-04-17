Опытные огородники знают, что определенные культуры надо сажать на тех грядках, где раньше росли другие растения. Это делается для того, чтобы изменить улучшить рост нынешнего овоща.

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Где надо сажать кабачки

Сажайте кабачки в тех местах, где раньше росла морковь, капуста, картофель, свекла, лук, зелень и кукуруза. Не сажайте кабачок в том месте, где он рос в прошлом году.

Важно выбрать солнечный участок, потому что кабачки любят освещенность. Также овощи хорошо растут в черноземе, а вот кислой почвы они не любят.

Когда надо сажать кабачки

Время посева кабачков зависит от погодных условий. Ориентируйтесь на температуру воздуха. Сеять их в открытый грунт надо тогда, когда температура воздуха прогреется до 13 – 14 градусов тепла, а ночью не будет опускаться ниже 8 градусов.

Огородники рекомендуют за неделю до посева накрыть кабачки агроволокном, чтобы земля нагрелась. Посевы также можете накрыть пленкой до тех пор, пока не появятся всходы.

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Сажать кабачки надо тогда, когда потеплеет / Фото Pexels

Как сажать кабачки в открытый грунт

Разрыхлите грядку перед посевом на 10 сантиметров. Семена кабачков перед посевом замочите на несколько часов в отстоянной воде. Сажайте их в лунки глубиной 3 сантиметра, через каждые 50 сантиметров. В лунку кладите не одну, а 2 или 3 семени, чтобы иметь гарантию, что одна из них гарантированно взойдет. После того, как саженец взойдет, ненужные сможете проредить.

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Как ухаживать за кабачками после посева

Кабачки надо поливать один раз в 10 дней. Важно только, чтобы не было избытка влаги, поэтому подливайте только тогда, когда будет подсыхать верхний слой почвы.

Вода для полива должна быть отстоянная и прогретой до 22 градусов. Предварительно можно подержать ее на солнце.

Чтобы кабачки лучше росли, попробуйте привлечь насекомых-опылителей простым методом. Для этого между рядками поставьте емкости с раствором меда – 1 чайная ложка на стакан воды. Также можно между рядами посадить бархатцы, которые привлекают пчел и защитят кабачки от вредителей.