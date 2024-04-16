Морковь – это достаточно неприхотливое в уходе растение. Впрочем, у нее все же есть некоторые требования, поэтому если вы хотите собрать действительно хороший урожай, вам нужно сначала убедиться, что вы знаете несколько главных правил заботы о ней и лучшие варианты подкормки.

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Компост

Компост – это то вещество, содержащее в себе очень много питательных веществ, которые очень нужны моркови во время роста. Поэтому именно это натуральное удобрение станет просто незаменимым на вашей грядке, и добавить его нужно и в морковь. А еще одна особенность этого удобрения – оно может придать вашей почве структуру, а это помогает улучшить его дренаж и сохранять влагу.

Гумус

Это – это одно замечательное удобрение, которое создано на основе растительного материала. В нем есть большое количество питательных веществ, и они станут отличной поддержкой для роста и развития вашей моркови.



Морковь нужно правильно подпитывать / Фото Pexels

Дрожжи

Дрожжи могут быть полезными не только во время выпечки, но и на вашем огороде – они будут чрезвычайно полезными в росте вашей моркови. В дрожжах достаточно много питательных веществ, витаминов и аминокислот, которые будут способствовать здоровому развитию корнеплодов.

Поэтому если вы правильно подберете удобрение для моркови во время посадки, результат впоследствии вас приятно порадует. Но эти три удобрения не только увеличат урожайность, но будут полезными и для того, чтобы защитить растение от вредителей и улучшить вкус и качество формы.