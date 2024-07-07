Відбілювач – це сильна хімічна речовина, яка також може мати негативні наслідки, якщо його використовувати на невдалих матеріалах. І є кілька речей, де його застосовувати не можна категорично.

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Дерев'яні поверхні

Відбілювач потрібно тримати якомога далі від дерев'яних меблів, підлоги та решти поверхонь. Відбілювач може пошкодити, знебарвити дерево та видалити покриття з нього.

І найкращий спосіб уникнути плям від відбілювача на своїй підлозі – це взагалі уникати використання відбілювача на дерев'яних поверхнях.

Стільниці та натуральний камінь

Якщо у вас вдома є предмети, які виготовлені з натурального каменя, використовувати на них відбілювач також не рекомендують. Як правило, камінь також є дуже пористим, і хімія може його пошкодити.

Мармур, граніт та плитку відбілювач може позбавити покриття, спричинити хімічні опіки та призвести до незворотних та дорогих пошкоджень.



Стільниці не можна чистити відбілювачем / Фото Pexels

Метал

Використання відбілювача на переважній кількості металів призведе до їхнього окислення та появи іржі. І це стосується, зокрема, алюмінію, міді, нержавіючої сталі, чавуну, срібла тощо. Замість цього варто використовувати більш безпечні засоби, які не нашкодять вашому типу металу.

Делікатні тканини

Відбілювач можна використовувати на нефарбованих тканинах, а саме на бавовні, поліестері, нейлоні, акрилі та віскозі, але ви ніколи не маєте підносити відбілювач близько до шерсті, спандексу та шовку. Хімічні речовини будуть надто агресивними для цих делікатних волокон та можуть завдати їм непоправної шкоди.

Шкіра

Якщо ви маєте шкіряні меблі чи одяг, не варто намагатися відчистити їх за допомогою відбілювача. Можливо, це не найбільш делікатний матеріал, але він все одно не може протистояти потужним окислювальним властивостям засобу. Також не можна на шкірі використовувати засоби з ацетоном та аміаком.