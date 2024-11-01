Малина – це досить специфічна рослина, і перед її висаджуванням потрібно розібратися, яка ділянка підійде для неї найкраще, повідомляє 24 Канал. Окрім того, потрібно зважати і на сусідів.

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Які ділянки не підходять для малини?

Для того, щоб отримати найкращий урожай ягоди, потрібно не тільки вдало підібрати сорт, але й посадити малину у правильному місці. Втім, кілька місцин не підходять категорично, і краще навіть не намагатися виростити малину там.

Зокрема, потрібно уникати таких локацій:

Тінисті ділянки. Малина потребує великої кількості сонячного світла для того, аби вона могла повноцінно рости та розвиватися. І якщо ви посадите кущ в тіні, ви автоматично прирікаєте себе на невеликий урожай та повільний розвиток рослини. Тож садити ягоду потрібно у місці, де на неї потраплятиме сонце принаймні 6 – 8 годин на день.

Малина потребує великої кількості сонячного світла для того, аби вона могла повноцінно рости та розвиватися. І якщо ви посадите кущ в тіні, ви автоматично прирікаєте себе на невеликий урожай та повільний розвиток рослини. Тож садити ягоду потрібно у місці, де на неї потраплятиме сонце принаймні 6 – 8 годин на день. Низини та надто вологі ділянки. Малині не подобається надмірний рівень вологи, і якщо ви посадите її на вологій ділянці, або ж в місці, де постійно накопичується вода, у кущів може початися гниття коріння, а це призведе до загибелі рослин.

Малині не подобається надмірний рівень вологи, і якщо ви посадите її на вологій ділянці, або ж в місці, де постійно накопичується вода, у кущів може початися гниття коріння, а це призведе до загибелі рослин. Близьке залягання ґрунтових вод. Якщо ґрунтові води надто близько, тоді це може також загубити малину. Тоді ягоди також страждатимуть від надмірної вологи, а це вплине на її врожайність.

Якщо ґрунтові води надто близько, тоді це може також загубити малину. Тоді ягоди також страждатимуть від надмірної вологи, а це вплине на її врожайність. Кислі та важкі ґрунти. Малина просто не дасть гарний урожай на глинистому та торф'яному ґрунті, адже вони мають високий рівень кислотності. Тоді виникають проблеми з дренажем, а це погано впливає на коріння куща.

Малина просто не дасть гарний урожай на глинистому та торф'яному ґрунті, адже вони мають високий рівень кислотності. Тоді виникають проблеми з дренажем, а це погано впливає на коріння куща. Місця біля великих рослин. Малина може змагатися за сонячне світло та корисні елементи, а біля великих рослин їх просто не вистачатиме і того, і того. Тож вона не зможе повноцінно рости.



Малину не варто садити в деяких місцях / Фото Pexels

Біля яких рослин не можна садити малину

Існує кілька рослин, з якими малина взагалі не уживається – вони починають конкурувати за поживні елементи та воду, або ж можуть мати спільних шкідників. Перш за все, не варто садити її біля винограду – він може придушити ріст малини, і кущі пропадуть.

Ще одна заборона – це висадка петрушки та редису поряд, адже ці культури не тільки сповільнюють ріст малини, але й погіршують її смак. Обліпих, жасмин та бузина – ще одні небажані сусіди, які можуть конкурувати з рослиною за ресурси.

А ось такі рослини, як картопля, перець та баклажан можуть переносити на малину різноманітні хвороби, тож краще тримати їх якомога далі від малини.