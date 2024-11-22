Ідеальне місце для грошового дерева: тільки тут принесе успіх та багатство

Ви вже точно чули про те, що грошове дерево в домі сприяє фінансовому успіху. Та для того, аби це справді працювало, потрібно виставити його у правильному місці.

Грошове дерево – це надзвичайно популярна кімнатна рослина, яку можна знайти чи не у кожному домі, повідомляє 24 Канал. Вона невибаглива у догляді, а також несе в оселю дуже позитивну енергетику. Ось тільки потрібно знати, як її використати на повну.

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Де потрібно поставити грошове дерево

Сама собою рослина зовсім не примхлива, і вона добре ростиме практично у будь-якому куточку оселі. Втім, якщо ви хочете за її допомогою залучити удачу та багатство, тоді потрібно з більшою увагою поставитися до місця, в якому виставите рослину.

Езотерики переконані, що ця рослина має жіночу енергетику, яка відрізняється особливою символікою – може притягувати гроші. Товстянка активізуватиме енергію грошей найкраще, якщо стоятиме у південно-східній частині оселі. Окрім того, у цьому місці рослина зможе убезпечити вас від скандалів та сварок в домі.



Товстянку потрібно ставити у правильній точці / Фото Pexels

До речі, є кілька інших речей, окрім розташування рослини, на які також потрібно звернути увагу. Аби досягти фінансового успіху, радять не купити вже дорослу рослину, а виростити її з паростка самостійно. Спершу його потрібно поставити у стаканчик з водою, аби він пустив коріння, і вже після цього садити у землю.

Одного листочка грошового дерева також цілком вистачить для посадки, і з ним потрібно провести ті самі маніпуляції, що й з паростком. В ідеалі садити грошове дерево потрібно на місяць, що росте. Під час посадки можна закопати у горщик монетку, чи навіть кілька, але їх обов'язково потрібно класти гербом вгору.

Ще одна важлива порада – з увагою підійдіть до вибору горщика. Він має бути червоним, адже саме цей колір символізує гроші та фінансовий успіх.