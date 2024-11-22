Висушити речі взимку, до того ж швидко, здається майже неможливим, повідомляє 24 Канал. Втім, насправді це не так. Для того, щоб досягти потрібного результату, потрібно тільки запам'ятати кілька технік.

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Де не можна сушити одяг взимку

Ви вже, певно, здогадалися, що сушіння одягу на балконі взимку – це довга та невдячна справа. Якщо ви не поспішаєте і маєте кілька днів для того, щоб одяг просохнув, ви можете розмістити його на балконі, але будьте готові до того, що одяг може обмерзнути, якщо на вулиці дуже холодно, а це не дуже добре впливає на його якість.

Це значить, що сушити одяг краще у приміщенні. Але, знову ж таки, далеко не всі кімнати квартири добре підходять для цього завдання. Наприклад, експерти попереджають, що розміщувати сушарку у спальні чи вітальні – далеко не найкраща ідея. Чому ж?

Вся річ у тому, що розміщення мокрого одягу у цих кімнатах може призвести до алергічної реакції чи появі цвілі, надмірної вологи. Набагато краще розмістити сушарку у коридорі чи ванній кімнаті, якщо є така можливість.



Білизну не можна сушити у вітальні / Фото Pexels

Окрім того, застерігають і проти того, аби сушити одяг на батареях. Може здатися, що це швидкий та вдалий варіант, але таке сушіння може досить швидко зіпсувати елементи вашого гардероба. Зокрема ніколи не сушіть на батареї спідню білизну чи шкарпетки, бо від цього перш за все пошкодиться гумка на одязі.

Окрім того, так у повітря буде виділятися дуже багато вологи, а тепло буде гірше поширюватися квартирою.

Як правильно сушити білизну взимку

Існує кілька основних правил, які допоможуть вам швидко та без проблеми висушити білизну вдома.

Підсилюйте режим віджиму на пральній машині. Що менш вологою буде білизна, то швидше вона висохне.

Розвішуйте одяг у сушарці в нежитловій кімнаті.

Відкривайте вікна, аби провітрити приміщення.

Максимально розправляйте білизну, аби в складках не залишалася зайва волога.

А якщо ви все ж сушили білизну на балконі і вона замерзла, тоді не можна її ламати та складати перед тим, як вона відтане, інакше ви можете пошкодити структуру тканини. А якщо ви хочете уникнути замерзання тканини на вулиці взагалі, тоді під час прання потрібно додати у відсік пральної машини трохи солі.