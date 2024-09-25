Що потрібно прибрати перед початком жовтня: 4 речі, про які всі забувають

Дуже часто прибирання стає неприємним обов'язком, з яким намагаються впоратися якомога швидше, а потім – якомога довше до нього не повертатися. Втім, все ж є кілька речей, які ви пропускаєте під час звичного прибирання.

Можливо, ви відкладаєте більшу кількість зусиль на генеральне весняне прибирання, але й восени є робота, яку варто виконати. І якщо ви зосередитеся всього на кількох важливих речах, тоді ви зможете очистити свій простір дуже швидко, пише Real Simple.

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Ваш автомобіль

Після літа поїздок і подорожей вашій машині потрібне справжнє чищення. У ній також точно накопичилося трохи безладу та бруду – тож потрібно дістати усе зайве та прибрати будь-яке сміття та речі, якими ви не плануєте зараз користуватися.

Після цього ретельно очистьте автомобіль, щоб видалити пісок та інший бруд, який міг у ньому залишитися.

Комора

Комора для багатьох людей – це приміщення, в яке можна складати усі речі, яким не виходить знайти негайне застосування. Тож, можливо, настав час перебрати їх та позбутися деякої частки? Перевірте також, чи усі продукти та консервація, яку ви там зберігаєте, все ще свіжі. Якщо ні – їх також потрібно утилізувати.



В коморі потрібно прибирати / Фото Pexels

Вікна

Так, настав час для осіннього очищення вікон! Похмура осіння погода якраз ідеально підходить для цього завдання, і ви зможете легко прибрати увесь літній пил зі скла та насолодитися чистим та приємним краєвидом.

Зі скороченням днів ви точно захочете пропустити усе можливе світло у свою квартиру, і саме чисті вікна у цьому допоможуть!

Духовка

Про очищення духовки ви, скоріш за все, думаєте нечасто, але осінь – це хороший час для того, щоб нарешті взятися за справу. Саме восени зазвичай з'являється час і бажання запікати овочі, печиво та решту страв, і для цього ваша духовка має просто сяяти чистотою.