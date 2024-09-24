Дуже часто можна почути суперечки навіть досвідчених садівників щодо того, чи краще садити півонії восени, чи вже навесні. Втім, все ж вважається, що осіння посадка сприяє тому, що рослини краще приживаються у відкритому ґрунті, пише "Яскрава клумба".

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Коли восени садити півонії?

Посадка гібридів півонії проводиться тоді, коли літня спека вже точно не повернеться, а зимові холоди ще також не настали. Втім, це правило стосується не тільки гібридів, але й трав'янистих півоній, адже восени їх садять приблизно у той самий час – у вересні – жовтні, залежно від регіону.

У південній частині України з висадками рослин потрібно почекати, а ось на півночі затягувати з цим не варто. В трав'янисті види, і гібриди мають непогану стійкість до холоду, і якщо правильно та вчасно їх посадити, можуть прекрасно перенести зиму у відкритому ґрунті.

Та чи можна садити півонії у листопаді? Такий крок буде вже більш ризикованим, адже завжди є ймовірність різкого погіршення погоди, і вся ваша праця може бути зіпсована раптовими заморозками.

Втім, це не значить, що листопадову посадку не практикують. Деякі види півоній можна висаджувати під зиму, і вони чудово перенесуть холоди та почнуть рости рано навесні.



Півонії можна садити восени / Фото Pexels

Що потрібно для осінньої посадки півоній?

Перш за все, потрібно визначитися з правильними сортами півоній: наприклад, осіння посадка деревоподібних півоній вважається не менш популярною, ніж посадка гібридів та решти. Тож тут все залежить від ваших особистих вподобань.

Головне – правильно вибрати ділянку. Це має бути максимально освітлена зона без близького залягання ґрунтових вод, а також півонії мають бути захищені від протягів.