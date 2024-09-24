Очень часто можно услышать споры даже опытных садоводов относительно того, лучше ли сажать пионы осенью, или уже весной. Впрочем, все же считается, что осенняя посадка способствует тому, что растения лучше приживаются в открытом грунте, пишет "Яркая клумба".

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Когда осенью сажать пионы?

Посадка гибридов пиона проводится тогда, когда летняя жара уже точно не вернется, а зимние холода еще также не наступили. Впрочем, это правило касается не только гибридов, но и травянистых пионов, ведь осенью их сажают примерно в то же время – в сентябре – октябре, в зависимости от региона.

В южной части Украины с высадками растений нужно подождать, а вот на севере затягивать с этим не стоит. В травянистые виды, и гибриды имеют неплохую устойчивость к холоду, и если правильно и вовремя их посадить, могут прекрасно перенести зиму в открытом грунте.

Но можно ли сажать пионы в ноябре? Такой шаг будет уже более рискованным, ведь всегда есть вероятность резкого ухудшения погоды, и весь ваш труд может быть испорчен внезапными заморозками.

Впрочем, это не значит, что ноябрьскую посадку не практикуют. Некоторые виды пионов можно высаживать под зиму, и они прекрасно перенесут холода и начнут расти рано весной.



Пионы можно сажать осенью / Фото Pexels

Что нужно для осенней посадки пионов?

Прежде всего, нужно определиться с правильными сортами пионов: например, осенняя посадка древовидных пионов считается не менее популярной, чем посадка гибридов и остальных. Поэтому здесь все зависит от ваших личных предпочтений.

Главное – правильно выбрать участок. Это должна быть максимально освещенная зона без близкого залегания грунтовых вод, а также пионы должны быть защищены от сквозняков.