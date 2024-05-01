Найкраще місце для посадки вишні: будете збирати врожай відрами

Іноді ви можете посадити вишню у себе на ділянці, але водночас на ній не буде плодів. Так може відбуватися через те, що ви посадили вишню на неправильне місце.

Для того, щоб ваша вишня давала хороший врожай, вам недостатньо просто підживлювати вишню та вчасно її поливати. Перш за все, ще перед садінням паростка вам потрібно підібрати хорошу ділянку для дерева.

Цікаво Не викидайте кавову гущу: які рослини варто нею підживити

Де посадити вишню

Вишня – це дерево, яке любить сонце, тож її потрібно посадити на відкритій частині ділянки, де не буде розсіяної тіні. Вишня може погано реагувати на холодий вітер та різні протяги. Тож для того, щоб посадити вишню, потрібно підібрати ділянку, де її можна захистити від природних явищ.



Вишню потрібно садити на правильній ділянці / Фото Pexels

Також досвідчені садівники рекомендують саджати вишню далі від місць, де є близьке залягання ґрунтових вод. Також дуже важливо, щоб місце, де росте вишня, не підтоплювалося талою водою.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini . Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Якщо ж ваша ділянка знаходиться в низині, для вашої вишні потрібно зробити штучний горбок, що висотою буде приблизно 70 сантиметрів, а шириною – 1 метр.

Найкраще для вишні підходить ґрунт, який має нейтральну або ж слабколужну реакцію – він буде пухким, легким та родючим.