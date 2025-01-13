50% людей роблять помилку: де насправді треба зберігати яйця

Яйця є найпопулярнішим продуктом, та якщо їх неправильно зберігати, вони можуть зіпсуватися. Саме тому треба знати, де ж саме їх тримати, щоб вони довго зберігалися свіжими.

Більшість людей звикли зберігати курячі яйця в холодильнику, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Втім, є певна частина людей, які купують багато яєць, чи мають вдома курей, тож всі яйця не вдається зберегти в холодному місці, тому зберігають їх в шафі на кухні чи десь в погребі.

Експерти кажуть, що яйця мають зберігатися в холодному місці без будь-яких перепадів температур. Не можна їх з холодного приміщення переносити в тепле, а потім знову нести в холод, якщо йдеться про погріб. Найкраще все ж таки зберігати їх у холодильнику, щоб бути певними в тому, що вони не зіпсуються.



Яйця потрібно зберігати в холодильнику / Фото Pexels

Яйця в жодному разі не можна зберігати десь в кухонній шафі, оскільки температура на кухні може бути різною. Це залежить від приготування їжі, в момент коли виділяється багато тепла чи пари.

Найкраще яйця зберігати в холодильнику, в якому є постійна температура. Таким чином вони завжди залишатимуться свіжими. Щоб під час варіння шкаралупа яєць не тріснула, залишіть їх на 30 хвилин в кімнатній температурі, а тоді кидайте у воду.

Також варто запам’ятати, що яйця треба тримати в оригінальній упаковці з магазину на полиці, а не перекладати їх у дверцята в спеціальне місце відведене для яєць. Двері холодильника часто відкриваються, тому це може мати поганий вплив на якість яєць, які почнуть передчасно псуватися.