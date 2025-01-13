50% людей совершают ошибку: где на самом деле надо хранить яйца

Яйца являются самым популярным продуктом, но если их неправильно хранить, они могут испортиться. Именно поэтому надо знать, где же именно их держать, чтобы они долго хранились свежими.

Большинство людей привыкли хранить куриные яйца в холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Впрочем, есть определенная часть людей, которые покупают много яиц, или имеют дома кур, поэтому все яйца не удается сохранить в холодном месте, поэтому хранят их в шкафу на кухне или где-то в погребе.

Эксперты говорят, что яйца должны храниться в холодном месте без каких-либо перепадов температур. Нельзя их из холодного помещения переносить в теплое, а потом снова нести в холод, если речь идет о погребе. Лучше всего все же хранить их в холодильнике, чтобы быть уверенными в том, что они не испортятся.



Яйца нужно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Яйца ни в коем случае нельзя хранить где-то в кухонном шкафу, поскольку температура на кухне может быть разной. Это зависит от приготовления пищи, в момент когда выделяется много тепла или пара.

Лучше всего яйца хранить в холодильнике, в котором есть постоянная температура. Таким образом они всегда будут оставаться свежими. Чтобы во время варки скорлупа яиц не треснула, оставьте их на 30 минут в комнатной температуре, а потом бросайте в воду.

Также стоит запомнить, что яйца надо держать в оригинальной упаковке из магазина на полке, а не перекладывать их в дверцу в специальное место отведенное для яиц. Двери холодильника часто открываются, поэтому это может иметь плохое влияние на качество яиц, которые начнут преждевременно портиться.