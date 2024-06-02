Куди поїхати біля Львова: 5 місць для незабутньої поїздки

У Львові досить багато цікавих історичних та архітектурних пам'яток, але якщо ви хочете побачити щось і за межами міста, це зовсім нескладно організувати.

Поїздка на локацію, що розташована неподалік від Львова – це чудовий спосіб провести час та відпочити у вихідні. І Поради 24 підібрали кілька цікавих місць, які точно потрібно відвідати.

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Грот Прийма

Під час прогулянки лісом біля міста Миколаїв ви можете раптово знайти фантастичні кістки гіганта. Звісно ж, це не справжні кістки, а трирівневий ґрот, у якому колись знаходили притулок тварити з різних епох. На першому рівні – колони чи скелети великих звірів, або ж скам'яніле коріння дерев. Далі – два наче "житлові" поверхи, на яких приблизно 45,5 тисяч років тому зимували неандертальські родини.

Це місце – друге знайдене поселення неандертальців в Україні.



Грот Прийма на Львівщині / Фото "Карпатіум"

Сколівські Бескиди

Бескиди – це природний парк, у якому вам не набридне, навіть якщо ви повертатиметеся до нього роками. Там можна знайти кілька цікавих маршрутів, але ось два найбільш популярних.

Гора Парашка. У Львівській області ця гора найвища із висотою 1271 метр. А у безхмарну погоду її можна побачити навіть із Високого замку у Львові. Маршрут буде приємним і для досвідчених туристів, і для новачків.

У Львівській області ця гора найвища із висотою 1271 метр. А у безхмарну погоду її можна побачити навіть із Високого замку у Львові. Маршрут буде приємним і для досвідчених туристів, і для новачків. Водоспад Кам'янка. Якщо ж ви не хочете вилазити на гору, тоді у якості маршруту можете обрати легку двогодинну прогулянку у лісовій тіні. Тут ви побачите два водоспади – Кам'янку висотою 6 метрів та Верхньокам'янський. Також тут можна знайти і мертве озеро Журавлине.

Дрогобич

Це місто може вразити вас не тільки архітектурними пам'ятками, але й порадувати гурманів. У Дрогобичі торгують сіллю з 11 століття, і продукт навіть проникнув у новий брендинг міста: "У ньому вся сіль".

В деяких кав'ярнях тут можна знайти солону каву та навіть солоний торт. А ще – якихось сто років тому у Дрогобичі активно добували нафту, і ця епоха залишила по собі чимало розкішних маєтків.

Також варто побачити і трьохсотрічну дерев'яну церкву, яку збудували без єдиного цвяху.

Розгірче

Недалеко від Львова, на березі річки Стрий, можна знайти і старовинне село – Розгірче. Цікаве воно тим, що поряд розташоване заповітне урочище, а поблизу лісу – печерний монастир.



Печерний монастир на Львівщині / Фото "Україна Інкогніта"

Тут монахи дотримувалися обітниці мовчання, а заробляли продажем меду із власної пасіки. Вперше про монастир згадують у 15 столітті – тоді у кам'яних келіях розміщувався храм Отців Василіан.

Підгорецький замок

Варто відвідати і село Підгірці. Замок тут перебуває у занепаді, втім, це зовсім не відлякує туристів. Навіть існує легенда про привид дружини колишнього власника фортеці: начебто Вацлав Ржевуський замурував її в стінах.

Цей замок – це серйозна історична цінність, а також – локація для неймовірних фотографій, тож він точно вартий того, аби його відвідати.