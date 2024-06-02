Куда поехать возле Львова: 5 мест для незабываемой поездки

Во Львове достаточно много интересных исторических и архитектурных памятников, но если вы хотите увидеть что-то и за пределами города, это совсем несложно организовать.

Поездка на локацию, расположенной неподалеку от Львова – это отличный способ провести время и отдохнуть в выходные. І Porady 24 подобрали несколько интересных мест, которые точно нужно посетить.

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Грот Прийма

Во время прогулки по лесу возле города Николаев вы можете внезапно найти фантастические кости гиганта. Конечно же, это не настоящие кости, а трехуровневый грот, в котором когда-то находили приют животные из разных эпох. На первом уровне – колонны или скелеты крупных зверей, или окаменелые корни деревьев. Далее – два как бы "жилые" этажи, на которых примерно 45,5 тысяч лет назад зимовали неандертальские семьи.

Это место – второе найденное поселение неандертальцев в Украине.



Грот Прийма на Львовщине / Фото "Карпатиум"

Сколевские Бескиды

Бескиды – это природный парк, в котором вам не надоест, даже если вы будете возвращаться к нему годами. Там можно найти несколько интересных маршрутов, но вот два наиболее популярных.

Гора Парашка. Во Львовской области эта гора самая высокая с высотой 1271 метр. А в безоблачную погоду ее можно увидеть даже с Высокого замка во Львове. Маршрут будет приятным и для опытных туристов, и для новичков.

Во Львовской области эта гора самая высокая с высотой 1271 метр. А в безоблачную погоду ее можно увидеть даже с Высокого замка во Львове. Маршрут будет приятным и для опытных туристов, и для новичков. Водопад Каменка. Если же вы не хотите вылезать на гору, тогда в качестве маршрута можете выбрать легкую двухчасовую прогулку в лесной тени. Здесь вы увидите два водопада – Каменку высотой 6 метров и Верхнекаменский. Также здесь можно найти и мертвое озеро Журавлиное.

Дрогобыч

Этот город может поразить вас не только архитектурными памятниками, но и порадовать гурманов. В Дрогобыче торгуют солью с 11 века, и продукт даже проник в новый брендинг города: "В нем вся соль".

В некоторых кафе здесь можно найти соленый кофе и даже соленый торт. А еще – каких-то сто лет назад в Дрогобыче активно добывали нефть, и эта эпоха оставила после себя немало роскошных имений.

Также стоит увидеть и трехсотлетнюю деревянную церковь, которую построили без единого гвоздя.

Розгирче

Недалеко от Львова, на берегу реки Стрый, можно найти и старинное село – Розгирче. Интересно оно тем, что рядом расположено заветное урочище, а вблизи леса – пещерный монастырь.



Пещерный монастырь на Львовщине / Фото "Украина Инкогнита"

Здесь монахи соблюдали обет молчания, а зарабатывали продажей меда с собственной пасеки. Впервые о монастыре вспоминают в 15 веке – тогда в каменных кельях размещался храм Отцов Василиан.

Подгорецкий замок

Стоит посетить и село Подгорцы. Замок здесь находится в упадке, впрочем, это совсем не отпугивает туристов. Даже существует легенда о призраке жены бывшего владельца крепости: вроде Вацлав Ржевуский замуровал ее в стенах.

Этот замок – это серьезная историческая ценность, а также – локация для невероятных фотографий, поэтому он точно стоит того, чтобы его посетить.