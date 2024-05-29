В летнее время отдых у водоема является самым популярным, пишут Porady 24. Теплые и солнечные дни так и хочется провести на лежаке. Пляжный сезон еще не открыт, впрочем можно отправиться в уютные места у озера для того, чтобы отдохнуть и загореть.

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Озеро Задорожное

Вокруг озера Задорожное расположено несколько без отдыха, к примеру, Sky Lake или Baykal Resort, которые предлагают пляжный отдых с шезлонгами и беседками.

Вход на территорию платный. В будни билет стоит 350 гривен, в выходные – 400 гривен. К озеру лучше всего добраться автомобилем, впрочем можно доехать маршруткой или электричкой сообщением Львов – Трускавец, Львов – Лавочное и Львов – Моршин.

Palmira Resort

База отдыха расположена недалеко от кольцевой дороги в селе Подберезцы. Здесь можно арендовать шезлонг и беседку с мангалом за 1000 гривен, а билет для взрослого стоит 300 гривен.

Львовская Швейцария

В селе Давыдов возле Львова есть прекрасное место для тех, кто хочет провести время на природе. Для отдыхающих здесь обустроили бесплатные кабинки для переодевания, душ, зонтики, туалеты. В этом месте можно забронировать беседку или остаться с ночевкой в отеле на берегу озера.

Озеро на базе отдыха "Бухта Викингов"

На базе отдыха "Бухта Викингов" в Старом Селе есть три озера. Самый большой водоем обустроен пляжем с песком. На территории есть душевые, уборные и пирс. На этой локации можно отдохнуть и позагорать в летний сезон. Отдых у озера будет стоить 300 гривен.

Озеро в Брюховичах

В Брюховичах находится одно из крупнейших озер Львовщины. Здесь можно отдохнуть на обустроенных пляжах, активно провести время на водных видах спорта. Для отдыхающих доступны лодки и катамараны. Дети имеют возможность поиграть на игровых площадках или попрыгать на батутах. На территории озера можно даже порыбачить.