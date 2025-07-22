Втім, балкон – це далеко не найкраще місце для висушування одягу в сонячну спекотну погоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Принаймні, є кілька видів одягу, який не варто на ньому вивішувати.

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Чимало людей під час висушування білизни припускається низки помилок, що зрештою призводять до того, що одяг втрачає свій показний вигляд, і його доводиться частіше замінювати.

Чи варто сушити одяг на балконі?

Проста відповідь на це запитання – так, але тільки якщо мовиться про білий та світлий одяг. Якщо ви сушите білі бавовняні речі на яскравому денному сонці, ультрафіолет допоможе видалити плями навіть без використання агресивної хімії. Це може бути дуже корисним, якщо ви помітили, що ваші білі речі почали вицвітати – наприклад, білі футболки поступово стають сірими чи жовтуватими.

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А ось у випадку з кольоровими речами чи білим одягом з принтами варто бути обережнішими – і принаймні вивертати речі навиворіт, аби вони не вицвіли та не втратили яскравий колір.



Кольоровий одяг потрібно сушити не на прямому сонці / Фото Pexels

Або ж їх можна сушити ввечері та вночі. Та якщо ви не впевнені, що встигнете забрати одяг з балкона до настання яскравого часу дня, краще розмістити одяг всередині квартири на сушарці під розсіяним світлом, або ж скористатися машиною для сушіння одягу.

До слова, раніше ми вже розповідали про звички, які заважають підтримувати чистоту у домі.

До речі, коли розвішуєте одяг, варто уникати ще однієї поширеної помилки, а саме щільного розвішування. Якщо речі висять надто близько одна до одної, між ними не циркулюватиме повітря, і ви так тільки сповільните сушіння, а не прискорите його.

Намагайтеся розвішувати одяг з інтервалом та чергувати великі та маленькі речі. Так повітря буде вільно проходити, і ви зможете навіть у квартирі висушити одяг дуже швидко.