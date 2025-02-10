З часом морква може втрачати свою хрустку текстуру і приємний, насичений смак – і найчастіше це трапляється через неправильні умови зберігання, повідомляє 24 Канал. Тож для того, аби ваша морква не псувалася, варто розібратися, де ж її зберігати.

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Як зберігати моркву вдома?

Перш за все для тривалого зберігання моркви її потрібно перебрати і просушити. Відразу ж відберіть усі підгнилі та хворі коренеплоди – адже через них можуть зіпсуватися і всі інші. А ось чого робити точно не потрібно – так це мити моркву, адже через це вона зіпсується швидше. Якщо на ній дуже багато бруду та землі, її можна почистити сухою щіткою.

В квартирі моркву можна зберігати у ящиках, в темному і прохолодному місці. Балкон стане найкращим варіантом – ящики з морквою на ньому потрібно накрити ковдрою, аби під час морозів вона не перемерзла. Також можна поставити коренеплоди і у підвал чи погріб – моркву там потрібно розкладати шарами.

В ідеалі між шарами моркви потрібно насипати наповнювач – пісок, тирсу, лушпиння цибулі чи навіть мох. Переконайтеся, що наповнювач сухий – він допоможе вберегти моркву від передчасного гниття.



Моркву потрібно зберігати у темному місці / Фото Pexels

А ось чи можна зберігати моркву у холодильнику, знають не всі. Передусім, класти туди весь урожай точно не варто. Та кілька морквин все ж можна скласти у ящик для овочів, або ж у поліетиленовий пакет з отворами – аби на коренеплодах не утворювався конденсат.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Зважайте, що в холодильнику моркву потрібно зберігати за температури 0 – 2 градуси.

Ось ще кілька порад, що допоможуть зберегти моркву свіжою і хрусткою протягом довгого часу: