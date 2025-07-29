Існує більш ніж один правильний спосіб зберігання яєць – і переважна більшість людей кладуть їх до холодильника, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Спатифілум ростиме, як на дріжджах: запам'ятайте одне просте правило

Як правильно зберігати яйця?

Виявляється, яйця необов'язково класти в холодильник – а одне популярне місце в ньому і взагалі може призвести до того, що ваші яйця зіпсуються в рази швидше. І це небезпечне місце – це полиця для яєць на дверцятах холодильника.

Перш за все, найкраще зберігати яйця в оригінальному пакуванні, адже воно допомагає захищати продукт від пошкоджень та зберігає свіжість. Чимало людей про це навіть не замислюються, але яєчна шкаралупа має пори, через які можуть проникнути і запахи, і бактерії – а картонна коробка мінімізує ризик. Окрім того, на ній ви можете знайти дату, коли витікає термін придатності.

До слова, раніше ми вже пояснювали, як правильно доглядати за холодильником влітку – ці правила дуже важливі.

Також яйцям потрібна стабільна температура – і тому полиця на дверцятах не є найкращим варіантом: кожного для холодильник відкривають безліч разів, і це призводить до того, що температура на бічних полицях постійно коливається.

А ось всередині холодильника яйця можуть зберігатися приблизно 60 днів за температури від 0 до 8 градусів. Натомість без холодильника яйця за американськими стандартами лежать значно менше – всього 7 днів.

А ось за українськими стандартами яйця можна зберігати за температури у 20 градусів до 25 днів. Така різниця полягає у тому, що у США яйця перед надходженням в магазин миють – і таким чином видаляють зі шкаралупи захисний шар, що скорочує термін придатності.

Тож якщо ви маєте звичку мити яйця після покупки, після цього їх можна зберігати тільки за низької температури в холодильнику.



Яйця не можна зберігати на дверцятах холодильника / Фото Pexels

Яйця класти тупим чи гострим кінцем вгору?

Здавалося б, у цьому запитанні немає великого сенсу – але насправді воно може вплинути на те, наскільки довго зберігатиметься ваше яйце. Попри те, що логічним здається класти їх тупим кінцем вниз задля стійкості, краще робити навпаки, і класти їх гострим кінцем донизу.

Так жовток опиняється рівно посередині, і на нього не тисне повітряна камера, а це дозволяє яйцям залишатися свіжими довше.