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Поради Поради по дому Одне місце в холодильнику, куди не можна класти яйця: воно дуже популярне
29 липня, 20:44
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Одне місце в холодильнику, куди не можна класти яйця: воно дуже популярне

Марина Блохіна
Основні тези
  • Яйця краще зберігати в оригінальному пакуванні всередині холодильника при стабільній температурі, а не на дверцятах, щоб уникнути коливань температури.
  • Для довшого зберігання яйця слід класти гострим кінцем вниз, щоб жовток залишався посередині, зменшуючи тиск повітряної камери.

Сирі яйця – це продукт, який можна знайти практично у кожному домі. А все ж не всі знають, де їх можна і не можна зберігати.

Існує більш ніж один правильний спосіб зберігання яєць – і переважна більшість людей кладуть їх до холодильника, повідомляє 24 Канал

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Як правильно зберігати яйця?

Виявляється, яйця необов'язково класти в холодильник – а одне популярне місце в ньому і взагалі може призвести до того, що ваші яйця зіпсуються в рази швидше. І це небезпечне місце – це полиця для яєць на дверцятах холодильника. 

Перш за все, найкраще зберігати яйця в оригінальному пакуванні, адже воно допомагає захищати продукт від пошкоджень та зберігає свіжість. Чимало людей про це навіть не замислюються, але яєчна шкаралупа має пори, через які можуть проникнути і запахи, і бактерії – а картонна коробка мінімізує ризик. Окрім того, на ній ви можете знайти дату, коли витікає термін придатності. 

До слова, раніше ми вже пояснювали, як правильно доглядати за холодильником влітку  – ці правила дуже важливі.

Також яйцям потрібна стабільна температура – і тому полиця на дверцятах не є найкращим варіантом: кожного для холодильник відкривають безліч разів, і це призводить до того, що температура на бічних полицях постійно коливається. 

А ось всередині холодильника яйця можуть зберігатися приблизно 60 днів за температури від 0 до 8 градусів. Натомість без холодильника яйця за американськими стандартами лежать значно менше – всього 7 днів.

А ось за українськими стандартами яйця можна зберігати за температури у 20 градусів до 25 днів. Така різниця полягає у тому, що у США яйця перед надходженням в магазин миють – і таким чином видаляють зі шкаралупи захисний шар, що скорочує термін придатності. 

Тож якщо ви маєте звичку мити яйця після покупки, після цього їх можна зберігати тільки за низької температури в холодильнику. 


Яйця не можна зберігати на дверцятах холодильника / Фото Pexels

Яйця класти тупим чи гострим кінцем вгору?

Здавалося б, у цьому запитанні немає великого сенсу – але насправді воно може вплинути на те, наскільки довго зберігатиметься ваше яйце. Попри те, що логічним здається класти їх тупим кінцем вниз задля стійкості, краще робити навпаки, і класти їх гострим кінцем донизу. 

Так жовток опиняється рівно посередині, і на нього не тисне повітряна камера, а це дозволяє яйцям залишатися свіжими довше. 