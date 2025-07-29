Сырые яйца – это продукт, который можно найти практически в каждом доме. А все же не все знают, где их можно и нельзя хранить.

Существует более чем один правильный способ хранения яиц – и подавляющее большинство людей кладут их в холодильник, сообщает 24 Канал.

Интересно Спатифиллум будет расти, как на дрожжах: запомните одно простое правило

Как правильно хранить яйца?

Оказывается, яйца необязательно класть в холодильник – а одно популярное место в нем и вообще может привести к тому, что ваши яйца испортятся в разы быстрее. И это опасное место – это полка для яиц на дверце холодильника.

Прежде всего, лучше всего хранить яйца в оригинальной упаковке, ведь она помогает защищать продукт от повреждений и сохраняет свежесть. Многие об этом даже не задумываются, но яичная скорлупа имеет поры, через которые могут проникнуть и запахи, и бактерии – а картонная коробка минимизирует риск. Кроме того, на ней вы можете найти дату, когда истекает срок годности.

К слову, ранее мы уже объясняли, как правильно ухаживать за холодильником летом – эти правила очень важны.

Также яйцам нужна стабильная температура – и поэтому полка на дверце не является лучшим вариантом: каждый для холодильник открывают множество раз, и это приводит к тому, что температура на боковых полках постоянно колеблется.

А вот внутри холодильника яйца могут храниться примерно 60 дней при температуре от 0 до 8 градусов. Зато без холодильника яйца по американским стандартам лежат значительно меньше – всего 7 дней.

А вот по украинским стандартам яйца можно хранить при температуре в 20 градусов до 25 дней. Такая разница заключается в том, что в США яйца перед поступлением в магазин моют – и таким образом удаляют со скорлупы защитный слой, что сокращает срок годности.

Поэтому если вы имеете привычку мыть яйца после покупки, после этого их можно хранить только при низкой температуре в холодильнике.



Яйца нельзя хранить на дверце холодильника / Фото Pexels

Яйца класть тупым или острым концом вверх?

Казалось бы, в этом вопросе нет большого смысла – но на самом деле он может повлиять на то, насколько долго будет храниться ваше яйцо. Несмотря на то, что логичным кажется класть их тупым концом вниз для устойчивости, лучше делать наоборот, и класть их острым концом вниз.

Так желток оказывается ровно посередине, и на него не давит воздушная камера, а это позволяет яйцам оставаться свежими дольше.