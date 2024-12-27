Дерева, які найкраще вбирають воду на подвір'ї: вони чудово висушують ґрунт

Є чимало осель, які розташовані в низині чи десь неподалік водоймищ. На таких подвір’ях завжди волого, може підгнивати підлога, а стіни покриватимуться пліснявою. Щоб виправити ситуацію, треба неподалік будинку посадити кілька дерев, які чудово вбирають корінням воду.

Осушити територію від надлишку води можна завдяки посадці дерев, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Справжню цінність ці дерева складають, коли досягають дорослого віку, та якщо дім розташований у вологому середовищі, все одно саджайте їх, з кожним роком води ставатиме дедалі менше.

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Дерева, які осушують ґрунт

Багаторічні рослини здатні осушити ґрунт в радіусі до 12 метрів навколо себе завдяки розгалуженій кореневій системі. Їх порівнюють з потужними насосами, втім тут треба розуміти, що сильний ефект від дерев можна очікувати в зрілому віці.

Фахівці радять садити на ділянці для біодренажу дерева, які найкраще вбирають в себе воду на добу.



Ясен добре вбирає вологу / Фото "Зелена садиба"

Скільки літрів випивають дерева за добу

ясен – 400 літрів на добу;

– 400 літрів на добу; граб, евкаліпт – до 300 літрів на добу;

– до 300 літрів на добу; дуб – до 250 літрів на добу, віковий дуб вбирає до 600 літрів;

– до 250 літрів на добу, вбирає до 600 літрів; клен гостролистий – 250 літрів на добу;

– 250 літрів на добу; береза поглинає до 200 літрів на добу;

поглинає до 200 літрів на добу; черемха випаровує до 250 літрів на добу;

випаровує до 250 літрів на добу; верба, тополя – 120-270 літрів на добу;

– 120-270 літрів на добу; бук – до 250 літрів на добу;

– до 250 літрів на добу; ялиця поглинає до 50 літрів на добу.

Найефективніше дерева поглинають вологу з кінця весни до середини осені, тому саме в цей проміжок часу вони перебувають в періоді активної вегетації.

У холодну пору дерева перебувають в стані спокою, тому поглинатимуть малу кількість вологи. Якщо ж на подвір’ї вже висаджені ці рослини, то тут треба розуміти, що в період танення снігу, дерева не встигатимуть поглинати велику кількість води, бо до кінця березня ще перебуватимуть в стані спокою.