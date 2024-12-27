Деревья, которые лучше всего впитывают воду во дворе: они прекрасно высушивают почву

Есть немало домов, которые расположены в низине или где-то неподалеку водоемов. В таких дворах всегда влажно, может подгнивать пол, а стены будут покрываться плесенью. Чтобы исправить ситуацию, надо неподалеку от дома посадить несколько деревьев, которые прекрасно впитывают корнями воду.

Осушить территорию от избытка воды можно благодаря посадке деревьев, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Настоящую ценность эти деревья составляют, когда достигают взрослого возраста, и если дом расположен во влажной среде, все равно сажайте их, с каждым годом воды будет становиться все меньше.

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Деревья, которые осушают почву

Многолетние растения способны осушить почву в радиусе до 12 метров вокруг себя благодаря разветвленной корневой системе. Их сравнивают с мощными насосами, впрочем здесь надо понимать, что сильный эффект от деревьев можно ожидать в зрелом возрасте.

Специалисты советуют сажать на участке для биодренажа деревья, которые лучше всего впитывают в себя воду в сутки.



Ясень хорошо впитывает влагу / Фото "Зеленая усадьба"

Сколько литров выпивают деревья за сутки

ясень – 400 литров в сутки;

– 400 литров в сутки; граб, эвкалипт – до 300 литров в сутки;

– до 300 литров в сутки; дуб – до 250 литров в сутки, вековой дуб впитывает до 600 литров;

– до 250 литров в сутки, впитывает до 600 литров; клен остролистный – 250 литров в сутки;

– 250 литров в сутки; береза поглощает до 200 литров в сутки;

поглощает до 200 литров в сутки; черемуха испаряет до 250 литров в сутки;

испаряет до 250 литров в сутки; ива, тополь – 120-270 литров в сутки;

– 120-270 литров в сутки; бук – до 250 литров в сутки;

– до 250 литров в сутки; пихта поглощает до 50 литров в сутки.

Эффективно деревья поглощают влагу с конца весны до середины осени, поэтому именно в этот промежуток времени они находятся в периоде активной вегетации.

В холодное время деревья находятся в состоянии покоя, поэтому будут поглощать малое количество влаги. Если же во дворе уже высажены эти растения, то надо понимать, что в период таяния снега, деревья не будут успевать поглощать большое количество воды, потому что до конца марта еще будут находиться в состоянии покоя.