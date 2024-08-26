Чому треба заливати горілку у пральну машину: ви будете вражені

Дуже важливо, щоб білизна після прання мала гарний аромат. Він буває від прального порошку та ополіскувача, та якщо у барабані занадто багато одягу, то гарного запаху не відчуватиметься. Однак господині знайшли лайфхак, від якого одяг буде мати чудовий запах.

Досить часто специфічний запах мають саме рушники. Вони наче смердять сирістю, хоч і попрані, але проблеми з ними та будь-яким іншим одягом можна легко вирішити.

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Як вивести поганий запах з рушників

Придбайте в магазині пляшку дешевої горілки і вона врятує одяг від не надто приємного запаху.

Виявляється, що горілка – це чудовий дезінфікуючий засіб. Вона здатна вбивати бактерії та нейтралізувати запахи, тому її часто обирають для усунення затхлого запаху з рушників.



Експерти дали поради щодо прання / Фото Pexels

Як використовувати горілку під час прання

У пральну машинку додайте горілку разом з пральним порошком. Під час прання та сушіння грілка випарується, не залишаючи ні слідів, ні різкого запаху. Алкоголь не зашкодить пральній машинці та речам, але виведе різкі запахи, з якими не зміг би впоратися пральний порошок.

Що ще можна додати у прання

Спробуйте до прання додати звичайну харчову соду. Вона пом’якшує воду та підвищує ефективність прального засобу. Окрім того, сода здатна відбілити білизну та усунути неприємні запахи.

А от якщо на одязі є стійкі плями – скористайтеся перекисом водню. Він є м’яким відбілювачем та має гарний дезінфікуючий ефект на речі. Добре підходить для видалення плям з білих рушників.