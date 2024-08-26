Почему надо заливать водку в стиральную машину: вы будете поражены

Очень важно, чтобы белье после стирки имело хороший аромат. Он бывает от стирального порошка и ополаскивателя, но если в барабане слишком много одежды, то хорошего запаха не будет ощущаться. Однако хозяйки нашли лайфхак, от которого одежда будет иметь замечательный запах.

Довольно часто специфический запах имеют именно полотенца. Они как будто воняют сыростью, хоть и постиранные, но проблемы с ними и любой другой одеждой можно легко решить.

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Как вывести плохой запах из полотенец

Приобретите в магазине бутылку дешевой водки и она спасет одежду от не слишком приятного запаха.

Оказывается, что водка – это замечательное дезинфицирующее средство. Она способна убивать бактерии и нейтрализовать запахи, поэтому ее часто выбирают для устранения затхлого запаха с полотенец.



Эксперты дали советы по стирке / Фото Pexels

Как использовать водку во время стирки

В стиральную машинку добавьте водку вместе со стиральным порошком. Во время стирки и сушки грелка испарится, не оставляя ни следов, ни резкого запаха. Алкоголь не навредит стиральной машинке и вещам, но выведет резкие запахи, с которыми не смог бы справиться стиральный порошок.

Что еще можно добавить в стирку

Попробуйте в стирку добавить обычную пищевую соду. Она смягчает воду и повышает эффективность стирального средства. Кроме того, сода способна отбелить белье и устранить неприятные запахи.

А вот если на одежде есть стойкие пятна – воспользуйтесь перекисью водорода. Она является мягким отбеливателем и имеет хороший дезинфицирующий эффект на вещи. Хорошо подходит для удаления пятен с белых полотенец.