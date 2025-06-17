Не просто дизайн, а корисна функція: для чого в ножі є дірки

Багато хто помічав: на деяких кухонних або складних ножах є дірки у лезі. І хоч спершу це може здатися просто дизайнерською "фішкою", насправді отвори в ножах мають практичне призначення.

Цей секрет розкриє 24 Канал з посиланням на Knife.net.

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Насправді виробники роблять дірки у ножах не випадково.

Щоб їжа не липла до леза

Найпоширеніша причина, чому у ножах з'являються отвори – зменшення прилипання продуктів під час нарізання.

Наприклад, при нарізці сиру, овочів чи фруктів шматки можуть "присмоктуватися" до металу. Дірки створюють повітряні кишені, які зменшують площу контакту продукту з лезом – і шматочки легше падають на дошку.

Зменшення ваги ножа

У туристичних, тактичних або складних ножах отвори допомагають зменшити загальну вагу виробу без втрати міцності. Це важливо, коли кожен грам спорядження має значення.



Для чого в ножі є дірки / Фото Unsplash

Зручність при відкриванні (для складних ножів)

У деяких складних ножах отвір біля основи леза слугує як механізм для відкривання ножа однією рукою.

Це особливо корисно для рибалок, туристів чи тих, хто використовує ніж у польових умовах.

Елемент дизайну – але не лише

Іноді отвори справді мають декоративну функцію, але навіть у такому випадку вони можуть впливати на баланс ножа чи забезпечувати вентиляцію при зберіганні.

Як ми бачимо, дірки в ножі – це не дефект і не випадковість. Це інженерне рішення, яке поєднує практичність і зручність.

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