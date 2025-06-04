Деякі моделі iPhone мають три камери не для краси, а для магії зображення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на icoola.

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Навіщо iPhone мають 3 камери

У моделях iPhone з потрійною камерою, зокрема з лінійки Pro, кожна лінза виконує свою унікальну роль:

Ширококутна камера – основна "робоча конячка". Саме вона знімає більшість фото й забезпечує природну передачу кольору та деталізацію.

Ультраширококутна камера дозволяє охопити набагато більше в кадрі. Ідеально підходить для пейзажів, архітектури чи великих компаній друзів – усе поміститься!

Телеоб'єктив дає змогу наближати об'єкти без втрати якості. Це зручно для портретів або зйомки чогось на відстані, коли підходити ближче просто неможливо.

Цікаво! Крім того, штучний інтелект в iPhone "об'єднує" дані з усіх камер, щоб зробити фото максимально якісним – навіть якщо ви просто натиснули кнопку.



Навіщо в iPhone 3 камери / Фото Unsplash

Разом ці камери створюють оптичний зум, підтримують нічний режим, портретне розмиття, а також дозволяють знімати відео професійного рівня.

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