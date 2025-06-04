Некоторые модели iPhone имеют три камеры не для красоты, а для магии изображения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на icoola.

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Зачем iPhone имеют 3 камеры

В моделях iPhone с тройной камерой, в частности из линейки Pro, каждая линза выполняет свою уникальную роль:

Широкоугольная камера – основная "рабочая лошадка". Именно она снимает большинство фото и обеспечивает естественную цветопередачу и детализацию.

Ультраширокоугольная камера позволяет охватить гораздо больше в кадре. Идеально подходит для пейзажей, архитектуры или больших компаний друзей – все поместится!

Телеобъектив позволяет приближать объекты без потери качества. Это удобно для портретов или съемки чего-то на расстоянии, когда подходить ближе просто невозможно.

Интересно! Кроме того, искусственный интеллект в iPhone "объединяет" данные со всех камер, чтобы сделать фото максимально качественным – даже если вы просто нажали кнопку.



Зачем в iPhone 3 камеры / Фото Unsplash

Вместе эти камеры создают оптический зум, поддерживают ночной режим, портретное размытие, а также позволяют снимать видео профессионального уровня.

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