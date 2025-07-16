Звичайний предмет з кухонної шафи здатен впоратися з проблемою багатьох водіїв, пише 24 Канал з посиланням на Express. Професійний ремонт коштує чимало, тому розібратися з цим можна самостійно.

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Як уникнути подряпин з автомобіля?

Зменшити поверхневі подряпини може використання оцту та алюмінієвої фольги. Цей простий засіб справді здатен покращити зовнішній вигляд автомобіля, хоч фольга може й відлякувати.

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Для початку подряпину потрібно обробити мильною водою, щоб вивести увесь бруд. Далі витріть все зволоженою ганчіркою й протріть рушником. Відріжте шматочок фольги в тому розмірі, яким доведеться покрити подряпану ділянку й занурте в оцет так, щоб вона була повністю просочена.



Подряпини з авто легко прибрати / Фото Pexels

Легенько потріть фольгою подряпину невеликими круговими рухами до тих пір, поки не побачите бажаний результат. Річ у тому, що кислий оцет вивільняє іони алюмінію, а фольга діє як м’який абразив. Усе це разом чудово відполіровує поверхневу подряпину й зовсім не пошкоджує навколишнє лакофарбове покриття.

Водії також від подряпин застосовують зубну пасту з абразивними частинками, яку наносять на м’яку тканину й круговими рухами втирають у подряпину. Окрім того, є спеціальні поліролі для автомобілів, які здатні вивести дрібні подряпини. Потрібно лише нанести поліроль на пошкоджену ділянку й відполірувати м’якою тканиною.