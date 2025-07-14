Навіть нові гаджети в якийсь момент можуть припинити як слід тримати заряд, і вони будуть сідати за лічені години, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo. Втім, заряджати телефон кілька разів на день – це дуже незручно, тож потрібно розібратися, що ж робити у такій ситуації.

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Зносилася батарея телефона

Старий акумулятор – це, певно, головна причина, чому енергія втрачається так швидко. Під час заряджання акумулятор нагрівається через внутрішній опір, і можна візуально оглянути його, вийнявши з гаджета.

Якщо ви помітили набухання, корозію, деформацію, різноманітні плями на поверхні – це значить, що настав час замінити батарею на нову.

До речі, можна також дізнатися про стан акумулятора, й не витягаючи його. Для цього на ОС Андроїд потрібно набрати комбінацію *#*#4636#*#*. Тоді з'явиться меню, де потрібно обрати "Інформацію про батарею", і в ній буде описано і рівень заряду, і стан акумулятора.

Використання у спеку чи на холоді

Якщо у липневу спеку ваш смартфон почав дуже швидко розряджатися, у цьому немає нічого дивного – сучасні батареї, хоч і мають великі енергозапаси, все ж до екстремальних температур ставляться не дуже добре.

До слова, раніше ми вже розповідали, чому телефон завжди потрібно класти екраном вниз – про це знають не всі.

Дуже яскравий екран

Якщо ви звикли постійно ходити з екраном на максимальній яскравості, не варто дивуватися, що енергія телефона просто "тане" у повітрі. Для того, аби виправити цей недолік, варто зменшити яскравість екрана та залишити її на 50 – 60%.



Телефон може швидко розряджатися через яскравість / Фото Pexels

Нестабільний зв'язок/GPS

Коли телефон постійно намагається знайти зв'язок через перебої зі з'єднанням, це забирає в нього дуже багато енергії. А датчик GPS – один з найбільш ненажерливих. Тож коли він вам не потрібний, краще його вимикати повністю, аби не витрачати надарма заряд.

Ресурсомісткі функції

Якщо на вашому телефоні постійно ввімкнений і Wi-F, і мобільний інтернет, i Bluetooth – тоді батарея сідатиме швидко. Тому краще активувати ці функції тільки тоді, коли вони справді вам потрібні.