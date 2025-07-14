Даже новые гаджеты в какой-то момент могут прекратить как следует держать заряд, и они будут садиться за считанные часы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo. Впрочем, заряжать телефон несколько раз в день – это очень неудобно, поэтому нужно разобраться, что же делать в такой ситуации.

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Износилась батарея телефона

Старый аккумулятор – это, вероятно, главная причина, почему энергия теряется так быстро. Во время зарядки аккумулятор нагревается из-за внутреннего сопротивления, и можно визуально осмотреть его, вынув из гаджета.

Если вы заметили набухание, коррозию, деформацию, разнообразные пятна на поверхности – это значит, что пришло время заменить батарею на новую.

Кстати, можно также узнать о состоянии аккумулятора, и не извлекая его. Для этого на ОС Андроид нужно набрать комбинацию *#*#4636#*#*#*. Тогда появится меню, где нужно выбрать "Информацию о батарее", и в ней будет описано и уровень заряда, и состояние аккумулятора.

Использование в жару или на холоде

Если в июльскую жару ваш смартфон начал очень быстро разряжаться, в этом нет ничего удивительного – современные батареи, хоть и имеют большие энергозапасы, все же к экстремальным температурам относятся не очень хорошо.

К слову, ранее мы уже рассказывали, почему телефон всегда нужно класть экраном вниз – об этом знают не все.

Очень яркий экран

Если вы привыкли постоянно ходить с экраном на максимальной яркости, не стоит удивляться, что энергия телефона просто "тает" в воздухе. Для того, чтобы исправить этот недостаток, стоит уменьшить яркость экрана и оставить ее на 50 – 60%.



Телефон может быстро разряжаться из-за яркости / Фото Pexels

Нестабильная связь/GPS

Когда телефон постоянно пытается найти связь из-за перебоев с соединением, это забирает у него очень много энергии. А датчик GPS – один из самых прожорливых. Поэтому когда он вам не нужен, лучше его выключать полностью, чтобы не тратить зря заряд.

Ресурсоемкие функции

Если на вашем телефоне постоянно включен и Wi-F, и мобильный интернет, i Bluetooth – тогда батарея будет садиться быстро. Поэтому лучше активировать эти функции только тогда, когда они действительно вам нужны.