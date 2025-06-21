На Івана Купала з давніх-давен збирали лікарські трави, купалися у водоймах та стрибали через багаття, пише 24 Канал. Люди вірили, що купання наділить їх силою та енергією.

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Купальська ніч вважається найбільш магічною в році, тож з нею пов’язано багато традицій, вірувань та забобонів. Саме тому варто знати, що ж не можна робити на Івана Купала, щоб не накликати у своє життя неприємні події.

Що не можна робити на Івана Купала

У це свято не можна давати гроші у борг, бо з цього дня з дому піде щастя та добробут.Не можна на Івана Купала сваритися та відвідувати могили близьких. Різні духи та енергетичні сутності на Івана Купала активізовуються, тому не можна йти на цвинтар, бо там можна підхопити неупокоєну душу.



Заборони на Івана Купала / Фото з Вікіпедії

Заборонено в цей день сваритися, оскільки будь-які сварки та непорозуміння породжують негативні емоції, які з часом стануть лише сильніші. Маленька сварка з близькими чи рідними, може перерости в затяжний конфлікт, який затягнеться аж до осені.

Не варто на Івана Купала смітити, оскільки залишки сміття здатні розлютити духів природи. Також не радять в цей день виконувати важку роботу, прати, шити, прибирати, щось рубати чи різати.

Заборонено в цей день бити домашніх та свійських тварин, особливо корів, які дають молоко. У жодному разі не можна підіймати з дороги загублені гроші, бо це може накликати на сім’ю бідність.