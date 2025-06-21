На Ивана Купала издавна собирали лекарственные травы, купались в водоемах и прыгали через костер, пишет 24 Канал. Люди верили, что купание наделит их силой и энергией.

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Купальская ночь считается наиболее магической в году, поэтому с ней связано много традиций, верований и суеверий. Именно поэтому стоит знать, что же нельзя делать на Ивана Купала, чтобы не навлечь в свою жизнь неприятные события.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В этот праздник нельзя давать деньги в долг, потому что с этого дня из дома уйдет счастье и благосостояние.Нельзя на Ивана Купала ссориться и посещать могилы близких. Различные духи и энергетические сущности на Ивана Купала активизируются, поэтому нельзя идти на кладбище, потому что там можно подхватить неупокоенную душу.



Запреты на Ивана Купала / Фото из Википедии

Запрещено в этот день ссориться, поскольку любые ссоры и недоразумения порождают негативные эмоции, которые со временем станут только сильнее. Маленькая ссора с близкими или родными, может перерасти в затяжной конфликт, который затянется до осени.

Не стоит на Ивана Купала мусорить, поскольку остатки мусора способны разозлить духов природы. Также не советуют в этот день выполнять тяжелую работу, стирать, шить, убирать, что-то рубить или резать.

Запрещено в этот день бить домашних и домашних животных, особенно коров, которые дают молоко. Ни в коем случае нельзя поднимать с дороги потерянные деньги, потому что это может навлечь на семью бедность.