Для того, щоб риболовля вдалася, треба знати кілька секретів, які допомагають карасю краще клювати, пише 24 Канал з посиланням на "Вікна".
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На які наживки клює карась влітку?
Карась після дощу чи різкого падіння тиску втрачає апетит, а в теплі дні стає активним. У цей час він добре реагує на наживку, бо починає шукати їжу. Влітку рибина добре клює на наживку рослинного чи тваринного походження.
- Черв’яки – працює завжди;
- Опариш – найкраще підходить активному карасю;
- Кукурудза – може бути консервована чи запарена;
- Перловка – підходить варена, ароматизована, дуже приваблює велику рибу;
- Тісто з ароматизатором – повинне бути м’яким, солодким та пружним;
- М’якушка з хлібом – може бути білий хліб чи булка, з медом чи маслом.
Найкращі наживки для карасів / Фото Pexels
Прикормки для карася на липень і серпень
З прикормкою завжди важко вгадати, тому при собі варто мати кілька типів наживки, оскільки в різні дні риба може по-різному реагувати на різні корми. Рибалки розповіли про кілька найкращих варіантів прикормів, на які клює карась влітку.
- Перловка – варена, з ваніллю, медом чи анісом;
- Панірувальні сухарі – треба додавати до основної суміші;
- Кукурудзяна крупа – підходить варена чи запарена, часто змішується з сухарями;
- Печиво, бісквіт – найкраще підходить подрібнене солодке печиво в суміші з кашами.
Будьте обережними, оскільки карасі дуже реагують на різні звуки, тому варто сидіти тихо й нерухомо, щоб риболовля справді принесла задоволення.
І пам’ятай: карась одразу реагує на звук човна, брязкіт відра чи навіть гучне слово. Тож іноді краще сидіти нерухомо й чекати — тоді риболовля принесе тобі справжнє задоволення і відмінний результат.