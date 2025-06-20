Коли даєте милостиню, варто зважати на те, які саме гроші ви для цього використовуєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Наприклад, існує правило, що гроші, отримані на решту після покупки хліба та солі, віддавати не можна.

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Якими грошима не можна давати милостиню?

Якщо ви отримали гроші у цей день, віддавати їх жебракам не можна. Прикмети стверджують, що гроші обов'язково мають "переночувати" вдома, і тільки тоді з них можна виділяти частину на благодійність. Окрім того, існують також деякі повір'я, начебто молоді незаміжні дівчата не мають давати милостиню – мовляв, так вони можуть роздати свою удачу та у майбутньому позбутися сімейного щастя.

Вважалося, що коли даєте милостиню, подавати потрібно купюри та монети, на яких є одиниці та нулі. А ось парну монету чи купюру давати не можна: наприклад, стверджують, що 2 гривні давати можна тільки на церкву.



Деякі гроші не можна віддавати на милостиню / Фото Pexels

Вірили, що потрібно подати милостиню жебракам, що сидять біля входу у храм, біля каплиці та біля святих місць, а також біля входу на базар. Але також є правило: не можна давати гроші та вході, тільки на виході.

А ось подавати милостиню людям, що сидять на перехрестях, біля кладовищ та лікарень, побоювалися: вірили. начебто разом із грошима можна так віддати і своє здоров'я. Також, аби не позбутися удачі та достатку, уникали подавати милостиню молодим людям.

До слова, вірили також, що притягнути біду можуть і деякі предмети в домі, якщо ставити їх не там, де слід. Раніше ми вже розповідали, що ніколи не можна класти на підвіконня.

Давати гроші нужденним потрібно завжди правою рукою, а для того, аби не перетягнути на себе нещастя від жебрака, не давали їх йому у руки, а клали на землю, у баночку чи шапку. Обов'язково під час цього потрібно промовляти такі слова: "Не збідніє рука, що дає".