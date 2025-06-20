Когда даете милостыню, стоит учитывать то, какие именно деньги вы для этого используете, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Например, существует правило, что деньги, полученные на сдачу после покупки хлеба и соли, отдавать нельзя.

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Какими деньгами нельзя давать милостыню?

Если вы получили деньги в этот день, отдавать их нищим нельзя. Приметы утверждают, что деньги обязательно должны "переночевать" дома, и только тогда из них можно выделять часть на благотворительность. Кроме того, существуют также некоторые поверья, вроде бы молодые незамужние девушки не должны давать милостыню – мол, так они могут раздать свою удачу и в будущем лишиться семейного счастья.

Считалось, что когда даете милостыню, подавать нужно купюры и монеты, на которых есть единицы и нули. А вот четную монету или купюру давать нельзя: например, утверждают, что 2 гривны давать можно только на церковь.



Некоторые деньги нельзя отдавать на милостыню / Фото Pexels

Верили, что нужно подать милостыню нищим, сидящим у входа в храм, у часовни и у святых мест, а также у входа на базар. Но также есть правило: нельзя давать деньги и входе, только на выходе.

А вот подавать милостыню людям, сидящим на перекрестках, возле кладбищ и больниц, опасались: верили. вроде бы вместе с деньгами можно так отдать и свое здоровье. Также, чтобы не лишиться удачи и достатка, избегали подавать милостыню молодым людям.

К слову, верили также, что притянуть беду могут и некоторые предметы в доме, если ставить их не там, где следует. Ранее мы уже рассказывали, что никогда нельзя класть на подоконник.

Давать деньги нуждающимся нужно всегда правой рукой, а для того, чтобы не перетянуть на себя несчастье от нищего, не давали их ему в руки, а клали на землю, в баночку или шапку. Обязательно во время этого нужно проговаривать такие слова: "Не обеднеет рука, дающего".