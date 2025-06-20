Вероятно, в каждом кошельке найдется по крайней мере несколько монет. И вполне возможно, среди них есть та, что может стать мощным финансовым талисманом. Особенно важно иметь такой в новом кошельке, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Какая монета притягивает деньги в кошелек?

Главное правило, на котором настаивают эзотерики, заключается в том, что пустой кошелек притягивает пустоту и "обрезает" ваши финансовые потоки. Поэтому нужно следить, чтобы в нем всегда была по крайней мере одна монетка – и тогда ваш кошелек как получает некую программу – быть полным.

Монетка становится первым "жителем" вашего кошелька и магнитом для денег. Впрочем, для такого дела подойдет далеко не любая монетка, и к выбору стоит отнестись ответственно. Идеальной будет та, что была получена первым доходом после приобретения кошелька. Или же можно взять монетку, что была заработана с удовольствием.

Если такой монеты нет, лучше выбрать самую новую и блестящую. Никогда не используйте как финансовый талисман старые, грязные и чужие монеты – они притянут к вам чужую энергию и нищету.



Золотистая монетка может стать талисманом / Фото Pexels

Лучше также будет выбрать золотистую монету, а не серебристую, ведь она ассоциируется с золотом, дорогим металлом. Кроме того, эзотерики символизируют такие монеты с солнцем и достатком.

Кстати, внимательными стоит быть не только с кошельком, но и с вещами дома. Ранее мы рассказывали о предметах, которые часто хранятся в домах, что притягивают бедность и бедность.

Но не менее важно за выбор монеты также и место, куда вы ее положите. Лучшим вариантом будет потайной кармашек в кошельке, если таковой имеется. Если монетку никто не видит, она будет притягивать к вашему кошельку деньги даже сильнее. Главное правило – никогда не тратьте монету, ведь можете с ней потерять и всю свою финансовую удачу и деньги.

После монетки положите в кошелек любую купюру, пусть даже небольшого номинала. Тогда монета и купюра создают некую "энергетическую пару" и начинают работать вместе, как магнит, и притягивают к вам деньги.