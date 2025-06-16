Если вы думали над тем, чтобы перебрать вещи в своем доме и избавиться от лишних, есть несколько, на которые нужно обратить первоочередное внимание, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Все дело в том, что эти вещи притягивают в ваш дом нищету и бедность.

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Зеркало с трещинами

Треснувшее зеркало может принести негатив в дом. Также верят, что зеркала – это настоящие порталы в мир потустороннего, и поэтому очень важно следить за тем, чтобы зеркало оставалось целым.

А вот если на нем появляются трещины, тогда в дом может проникнуть негатив и даже нечистая сила. Как только вы заметите повреждения на стекле, от зеркала стоит избавиться.

Мрачные картины

Не стоит держать в доме рисунки, изображающие поваленные и мертвые деревья. Верят, что в доме, где есть такие картины, не будет денег и согласия, зато будет царить негатив и возникать скандалы.

Сломанная техника

Если у вас дома есть большая бытовая техника, например стиральная машина или телевизор, что уже не работает, держать ее в квартире не стоит. Нужно или отремонтировать вещь, или выбросить ее, ведь нерабочая техника может привлечь в дом бедность.



Сломанную технику держать дома нельзя / Фото Pexels

То же касается старых телефонов, ноутбуков и компьютеров – не стоит накапливать их дома.

Старый веник

Верят, что веник – это главный оберег дома. Но когда он становится старым и изношенным, может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому как только вы покупаете новый веник, старый нужно выбросить, ведь два веника в одном доме – это очень плохая примета.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как правильно избавиться от старого веника, чтобы он не притягивал несчастья.

Чучела, шкуры и рога

Приметы утверждают, что дома нельзя хранить даже пустые раковины моллюсков, что часто привозят с моря, что уж говорить о рогах и чучела – они имеют очень негативную энергетику и могут навредить человеку и спровоцировать проблемы со здоровьем.

Сухой камыш

Хранить дома сухой камыш – это далеко не лучшая идея. По поверьям, это растение предсказывает вдовство, смерть или тяжелую болезнь, поэтому лучше оставить камыш за порогом.

Старая одежда

Не стоит хранить дома старые вещи в надежде, что когда-то вы снова их оденете. Верят, что в доме, где есть очень много старых вещей, люди могут часто болеть и ссориться.