Якщо ви думали над тим, аби перебрати речі у своїй оселі та позбутися зайвих, є кілька, на які потрібно звернути першочергову увагу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Вся річ у тому, що ці речі притягують у ваш дім злидні та бідність.

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Дзеркало з тріщинами

Тріснуте дзеркало може принести негатив у дім. Також вірять, що дзеркала – це справжні портали у світ потойбіччя, і тому дуже важливо стежити за тим, аби дзеркало залишалося ціле.

А ось якщо на ньому з'являються тріщини, тоді в дім може проникнути негатив та навіть нечиста сила. Щойно ви помітите пошкодження на склі, дзеркала варто позбутися.

Похмурі картини

Не варто тримати в домі малюнки, що зображають повалені та мертві дерева. Вірять, що у домі, де є такі картини, не буде грошей та злагоди, натомість пануватиме негатив і виникатимуть скандали.

Зламана техніка

Якщо у вас вдома є велика побутова техніка, як-от пральна машина чи телевізор, що вже не працює, тримати її у квартирі не варто. Потрібно або відремонтувати річ, або ж викинути її, адже неробоча техніка може притягнути у дім бідність.



Зламану техніку тримати вдома не можна / Фото Pexels

Те саме стосується старих телефонів, ноутбуків та комп'ютерів – не варто накопичувати їх вдома.

Старий віник

Вірять, що віник – це головний оберіг будинку. Та коли він стає старим й зношеним, може принести більше шкоди, аніж користі. Тож щойно ви купуєте новий віник, старий потрібно викинути, адже два віники в одному домі – це дуже погана прикмета.

До речі, раніше ми вже розповідали, як правильно позбутися старого віника, аби він не притягував нещастя.

Опудала, шкури та роги

Прикмети стверджують, що вдома не можна зберігати навіть порожні раковини молюсків, що часто привозять з моря, що вже говорити про роги та опудала – вони мають дуже негативну енергетику та можуть нашкодити людині та спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Сухий очерет

Зберігати вдома сухий очерет – це далеко не найкраща ідея. За повір'ями, ця рослина пророкує вдівство, смерть чи важку хворобу, тож краще залишити очерет за порогом.

Старий одяг

Не варто зберігати вдома старі речі в надії, що колись ви знову їх одягнете. Вірять, що у будинку, де є дуже багато старих речей, люди можуть часто хворіти та сваритися.