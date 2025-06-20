Певно, у кожному гаманці знайдеться принаймні кілька монет. І цілком можливо, серед них є та, що може стати потужним фінансовим талісманом. Особливо важливо мати такий у новому гаманці, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво Що означає, якщо у дім застрибнула жаба: одиниці знають про прикмету

Яка монета притягує гроші у гаманець?

Головне правило, на якому наполягають езотерики, полягає в тому, що порожній гаманець притягує порожнечу та "обрізає" ваші фінансові потоки. Тож потрібно стежити, аби в ньому завжди була принаймні одна монетка – і тоді ваш гаманець наче отримує таку собі програму – бути повним.

Монетка стає першим "мешканцем" вашого гаманця та магнітом для грошей. Втім, для такої справи підійде далеко не будь-яка монетка, і до вибору варто поставитися відповідально. Ідеальною буде та, що була отримана першим доходом після придбання гаманця. Або ж можна взяти монетку, що була зароблена із задоволенням.

Якщо такої монети немає, краще обрати найновішу та блискучу. Ніколи не використовуйте як фінансовий талісман старі, брудні та чужі монети – вони притягнуть до вас чужу енергію та злидні.



Золотиста монетка може стати талісманом / Фото Pexels

Краще також буде обрати золотисту монету, а не сріблясту, адже вона асоціюється з золотом, дорогим металом. Окрім того, езотерики символізують такі монети з сонцем та достатком.

До речі, уважними варто бути не тільки з гаманцем, але й з речами вдома. Раніше ми розповідали про предмети, які часто зберігаються в оселях, що притягують злидні та бідність.

Але не менш важливе за вибір монети також і місце, куди ви її покладете. Найкращим варіантом буде потаємна кишенька у гаманці, якщо така є. Якщо монетку ніхто не бачить, вона притягуватиме до вашого гаманця гроші навіть сильніше. Головне правило – ніколи не витрачайте монету, адже можете з нею втратити та всю свою фінансову удачу та гроші.

Після монетки покладіть у гаманець будь-яку купюру, нехай навіть невеликого номіналу. Тоді монета та купюра створюють таку собі "енергетичну пару" та починають працювати разом, як магніт, і притягують до вас гроші.