Виявляється, предки мають досить багато прикмет, що пов'язані із жабами – і зокрема із ситуацією, коли жаба потрапляє в оселю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво 6 кімнатних рослин, які провокують алергію: від них краще позбутися

Що означає, якщо жаба заскочила у дім?

Перш за все, на жаль, жаба – це здебільшого негативна прикмета, і побачити її не віщує нічого хорошого. Та розмір, колір жаби, а також деякі інші умови, за яких вона потрапляє в оселю, можуть вказати на конкретні неприємності, до яких варто підготуватися.

Наприклад, якщо жаба зелена, це начебто може призвести до сварок із близькими до серця людьми. А ось велика та коричнева жаба – до проблем на роботі. Особливо обережними варто бути у спілкуванні з колегами.

Якщо жаба несподівано заскочила в оселю, коли всі мешканці всередині – варто чекати сварок та скандалів. А ось жаба, яка чекає біля дверей дому, віщує новини, тож будьте уважними наступні кілька днів.



Жаба в домі притягує біду / Фото Pexels

Інколи трапляється й таке, що жаба залазить у хату та сидить біля порогу – і ця прикмета не така вже й погана: незабаром приїдуть близькі родичі. А ось якщо жаба, побачивши вас, швидко вискочила за поріг – візит буде швидким, і гості не затримаються.

До речі, раніше ми вже розповідали, що означає, коли синичка залітає у дім – про значення цієї прикмети також здогадуються далеко не всі.

Дуже уважними до своїх фінансів варто бути у випадку, якщо ви побачили, як жаба стрибає зі столу. Будьте дуже обережними, адже жаба, за прикметами, має піти з дому сама – її не можна ані утримувати, ані проганяти, адже це може призвести до того, що у домі з'являться неприємності. Побачити ж мертву жабу у квартирі чи будинку – це одна з найгірших прикмет, що віщує великі трати та купівлю непотрібних речей.

Вірили, що вбити жабу – це дуже поганий знак, адже віщує втрату краси та молодості, тож до земноводних ставилися з обережністю.